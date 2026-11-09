Universal Starch-Chem Allied hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Universal Starch-Chem Allied hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3.14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.82 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.39 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Starch-Chem Allied 971.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch