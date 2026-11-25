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25.11.2026 06:37:00
Universal Security Instruments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Universal Security Instruments präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Security Instruments -0.430 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.2 Millionen USD – eine Minderung von 78.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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