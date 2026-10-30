Universal Scientific Industrial (Shanghai) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Scientific Industrial (Shanghai) hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.30 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19.54 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) 16.43 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.290 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 19.54 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch