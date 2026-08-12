Universal Office Automation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Universal Office Automation präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Universal Office Automation ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch