Universal Music startet mit Marktwert von 33 Milliarden Euro

Das geht aus dem Börsenprospekt hervor.

Das Unternehmen, das Stars wie The Weeknd, Billie Eilish, Post Malone und Taylor Swift unter Vertrag hat, will mit dem Gang aufs Parkett besser als bislang vom wachsenden Musikmarkt profitieren, der während der Pandemie deutlich Fahrt aufgenommen hat.

Die genannte Bewertung basiert auf dem jüngst erfolgten Verkauf eines 10-Prozent-Anteils an den Investor Pershing Square. Daneben ist an Universal Music, die zum französischen Medienkonzern Vivendi gehört, auch der chinesische Internetkonzern Tencent mit 20 Prozent beteiligt. Tencent hatte seine Anteile im vergangenen Jahr in einer Transaktion aufgestockt, in der die Plattenfirma noch mit rund 30 Milliarden Euro bewertet worden war.

Vivendi will 60 Prozent der Universal-Anteile an seine bestehenden Aktionäre verteilen. Voraussichtlich werden die Anteilseigner für jede Vivendi-Aktie eine Universal-Aktie bekommen.

PARIS (Dow Jones)