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29.10.2026 19:18:54
Universal Music Group Q3 Revenue Rises 12.3%; Adjusted EBITDA Grows 9%
(RTTNews) - Universal Music Group N.V. (UMG) reported higher third-quarter revenue and adjusted EBITDA, driven largely by strong subscription growth and physical music sales, along with contributions from its Downtown acquisition.
Revenue for the quarter increased 12.3% to €3.39 billion from €3.02 billion a year earlier. Revenue grew 11.7% at constant currency, while growth excluding Downtown was 5.3%.
Adjusted EBITDA rose 9.8% to €729 million from €664 million, with constant-currency growth of 9.0%. However, the adjusted EBITDA margin declined to 21.5% from 22.0%, reflecting the impact of the Downtown acquisition. Excluding Downtown, the margin expanded 0.4 percentage points to 22.4%.
Recorded Music revenue grew 15.1% to €2.56 billion, supported by subscription revenue growth of 20.7% and a 15% increase in physical sales. Music Publishing revenue advanced 8.7% to €590 million, while Merchandising and Other revenue declined 4.2% to €248 million.
For the first nine months, revenue increased 7.7% to €9.59 billion, while adjusted EBITDA rose 2% to €2.04 billion. At constant currency, revenue and adjusted EBITDA grew 11.1% and 4.8%, respectively.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Universal Music
Analysen zu Universal Music
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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