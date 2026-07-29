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29.07.2026 06:37:00
Universal Health Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Universal Health Services liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Health Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 5.98 USD gegenüber 5.43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.64 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4.28 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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