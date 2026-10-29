Universal Health Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Universal Health Services äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5.86 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Universal Health Services im vergangenen Quartal 4.73 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Universal Health Services 4.50 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch