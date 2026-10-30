Universal Forest Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Universal Forest Products hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.29 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1.73 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Forest Products 1.56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch