UNIVERSAL ENGEISHA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UNIVERSAL ENGEISHA äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UNIVERSAL ENGEISHA ein EPS von 34.50 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UNIVERSAL ENGEISHA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.03 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch