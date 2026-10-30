Universal Display präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Display lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.920 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 160.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 139.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch