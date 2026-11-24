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24.11.2026 22:49:54
Universal Corporation Names John Ament President Of Universal Ingredients
(RTTNews) - Universal Corporation (UVV) has appointed John Ament as President of Universal Ingredients, effective December 7, 2026.
Ament will lead Universal's Ingredients business, overseeing its strategy, operations and financial performance while strengthening sales, expanding customer relationships and supporting long-term growth.
Ament brings over 30 years of international leadership experience across the consumer goods, food and agriculture industries. He spent nearly 30 years at Mars, holding senior roles including President of Mars Chocolate Latin America and Global Vice President of Cocoa.
He later held leadership positions at Renewable Resources Group and most recently served as Vice President of Global Strategic Accounts at Ball Corporation, managing key customer relationships and negotiations.
On the NYSE, the shares are trading at $32.25 in the after hours. The shares closed Tuesday's trading 0.40 percent up.
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