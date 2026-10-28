|
28.10.2026 06:37:00
Universal Autofoundry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Universal Autofoundry liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Autofoundry die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.45 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Autofoundry 0.490 INR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 614.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Universal Autofoundry einen Umsatz von 548.6 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte aufwärts.