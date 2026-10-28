Universal Autofoundry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Autofoundry liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Autofoundry die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.45 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Universal Autofoundry 0.490 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 614.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Universal Autofoundry einen Umsatz von 548.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch