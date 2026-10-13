Universal Arts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Universal Arts liess sich am 12.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Arts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.04 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.020 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch