Univar Solutions publie son rapport sur le développement durable 2020

Annonce de nouveaux objectifs mondiaux de développement durable à l'horizon 2025 et au-delà

DOWNERS GROVE, Ill., 19 juin 2021/PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (« Univar Solutions » ou la « Société »), distributeur mondial de produits chimiques et d'ingrédients et fournisseur de services à valeur ajoutée, annonce aujourd'hui la publication de son rapport sur le développement durable 2020 et l'introduction d'une nouvelle série d'objectifs mondiaux de développement durable à l'horizon 2025 et au-delà. Maintenant disponible sur le site Web d'Univar Solutions à l'adresse www.univarsolutions.com, le rapport suit les progrès réalisés par la société par rapport à ses objectifs de développement durable à l'horizon 2021, tout en présentant de nouveaux objectifs ambitieux de développement durable à l'horizon 2025, avec des objectifs clés en matière d'émissions vont jusqu'en 2030, afin de soutenir l'engagement à long terme d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Pour Univar Solutions, la gestion des risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) auxquels la société est confrontée est fondamentale pour sa capacité d'adaptation et de croissance. Depuis son premier rapport sur le développement durable publié en 2008, Univar Solutions a toujours fait preuve d'un engagement en faveur de la transparence et de l'amélioration continue : la société a défini une première série d'objectifs en 2017, est devenue signataire de la plus grande initiative de développement durable d'entreprise au monde par le biais du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) en 2018, a adopté « Faire progresser une économie circulaire » comme objectif de développement durable en 2019 et a trouvé sa raison d'être en fournissant des produits essentiels au cours d'une période sans précédent en 2020.

« Lorsque nous avons commencé ce voyage avec nos objectifs de développement durable à l'horizon 2021, il s'agissait à l'époque d'objectifs très ambitieux, mais maintenant que nous les avons largement atteints et que nous avons annoncé nos objectifs de développement durable à l'horizon 2025, je ne pourrais pas être plus satisfait de nos progrès au moment où nous franchissons une nouvelle étape vers un avenir plus durable », a déclaré David Jukes, président et directeur général. « Maintenant que nous regardons au-delà de 2025 et que nos objectifs clés en matière d'émissions vont jusqu'en 2030 pour soutenir notre engagement à long terme pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, je suis impatient de nous voir mettre en place les mesures nécessaires pour respecter nos engagements dans le cadre de l'UNGC. »

Le rapport sur le développement durable 2020 reflète l'engagement de la société à croître aujourd'hui, demain et ensemble, à travers ses priorités stratégiques commerciales et son approche du développement durable, tout en présentant un tableau de bord actualisé montrant les progrès réalisés par rapport aux objectifs de développement durable pour 2021, ainsi qu'une vue d'ensemble des nouveaux objectifs de développement durable à l'horizon 2025 et au-delà, notamment :

Action pour le climat - Mettre en œuvre la technologie, les processus et la culture nécessaires pour soutenir le voyage de la Société vers un avenir sans carbone.

Prendre la sécurité très au sérieux - Assurer la sécurité de nos employés, de nos fournisseurs et de nos clients au travail grâce à la culture et aux pratiques de la Société axées sur la sécurité.

Utilisation des ressources - Favoriser l'utilisation durable des ressources en intégrant les principes de circularité et d'excellence opérationnelle.

Prévention des rejets - Soutenir la manipulation responsable des matériaux dans l'ensemble des opérations et de la chaîne d'approvisionnement de la Société.

Approvisionnement durable - Favoriser l'amélioration des performances en matière de développement durable et des normes minimales parmi les divers fournisseurs de la Société.

Diversité, équité et inclusion - Renforcer la représentation de la diversité à des niveaux de direction et créer les opportunités et la culture permettant à chaque personne d'apporter son authenticité au travail.

Solutions durables - Exploiter le portefeuille de produits, de services, de pratiques et de technologies durables de la Société pour soutenir le voyage des clients vers le développement durable.

Engagement communautaire - Démontrer son engagement à contribuer à maintenir une société en bonne santé, nourrie, propre et sûre grâce à des investissements financiers et de l'engagement des employés au sein de la communauté.

« En tant que responsable du développement durable au sein de la société, j'ai été ravie de voir nos dirigeants adopter un programme de trois ans dans le cadre duquel la rémunération des dirigeants est liée à nos objectifs de développement durable par le biais de mesures basées sur les indicateurs ESG », a déclaré Jennifer McIntyre, responsable par intérim des ressources humaines et de la culture. « Je suis tout aussi ravie de nous voir progresser dans la réalisation de nos objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion grâce à un environnement de travail respectueux, inclusif et favorisant des perspectives diverses, ce qui est à la fois la bonne chose à faire et un avantage concurrentiel pour notre entreprise. »

En outre, le rapport est à jour en ce qui concerne les informations fournies par le Conseil des normes comptables de durabilité (SASB) pour l'industrie chimique et présente la dernière version des normes de la Global Reporting Initiative (GRI), qui contribuent à garantir des informations pertinentes, transparentes et complètes, ainsi qu'un résumé des contributions importantes apportées aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD des Nations unies), soulignant la capacité des entreprises responsables à avoir un impact positif sur la société, l'environnement et les économies.

« Nous avons établi une stratégie ambitieuse qui va au-delà de la réduction de nos impacts et met au contraire au défi notre entreprise et notre chaîne d'approvisionnement de créer des avantages collectifs pour le monde qui nous entoure », a déclaré Liam McCarroll, directeur du développement durable mondial. « Notre voyage vers la réalisation de nos nouveaux objectifs mondiaux de développement durable à l'horizon 2025 sera intégré dans tout ce que nous faisons en tant qu'entreprise, aujourd'hui, demain et ensemble, car c'est avant tout notre affaire, notre responsabilité. »

Pour un examen complet des progrès accomplis par Univar Solutions vers un avenir plus durable, veuillez consulter le rapport complet sur le développement durable à l'adresse suivante : https://discover.univarsolutions.com/safety-and-sustainability/sustainability/2020-sustainability-report/.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes en Amérique du Nord, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes de calibre mondial et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Univar Solutions s'engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à croître ensemble. Pour en savoir plus, visitez le site UnivarSolutions.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations concernant les événements futurs et nos intentions, croyances, attentes et perspectives d'avenir, qui sont des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières et de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les bourses des valeurs mobilières, dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de la Société. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des hypothèses. Les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission contiennent une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes. Parmi les facteurs potentiels qui pourraient avoir une incidence sur ces énoncés prospectifs, mentionnons, entre autres, la propagation géographique soutenue de la pandémie de COVID-19 ; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 ; les mesures qui peuvent être prises par les autorités gouvernementales pour contrer ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19 ; les répercussions négatives potentielles de la COVID-19 sur l'économie mondiale et nos clients et fournisseurs ; l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière ; d'autres fluctuations des conditions économiques générales, en particulier de la production industrielle et des exigences de nos clients ; des changements importants dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les activités de nos clients ; des pressions concurrentielles accrues, y compris à la suite d'un regroupement des concurrents ; des changements importants des prix, de la demande et de la disponibilité des produits chimiques ; nos niveaux d'endettement ; les restrictions imposées par nos instruments d'emprunt et notre capacité d'obtenir du financement supplémentaire au besoin ; la vaste gamme de lois et de règlements auxquels nous sommes assujettis, y compris des lois et des règlements exhaustifs en matière d'environnement, de santé et de sécurité ; l'incapacité d'intégrer les activités et les systèmes des entreprises que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de bénéficier des avantages attendus de telles acquisitions ; les perturbations commerciales possibles et les atteintes à la sécurité, y compris les incidents de cybersécurité ; l'incapacité de générer un fonds de roulement suffisant ; l'augmentation des coûts de transport et de carburant et les changements intervenus dans nos relations avec des fournisseurs tiers ; les accidents, les défaillances de sécurité, les dégâts causés à l'environnement, les problèmes de qualité du produit et de responsabilité et les rappels ; les défaillances majeures ou systémiques de livraison touchant notre réseau de distribution ou les produits que nous transportons ; les risques opérationnels pour lesquels nous pourrions ne pas être suffisamment assurés ; les litiges en cours et les autres risques juridiques et règlementaires ; les défis liés aux opérations internationales ; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises ; la baisse potentielle de la valeur des écarts d'acquisition ; les passifs liés aux acquisitions ; les entreprises et les investissements stratégiques ; les évolutions négatives touchant nos régimes de retraite et les régimes de retraite interentreprises ; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'œuvre ; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser tout renseignement prospectif pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

