UNIVANCE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNIVANCE hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -5.26 JPY. Ein Jahr zuvor waren 22.05 JPY je Aktie erzielt worden.

UNIVANCE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch