Unity Homes et Rendeavour étendent leur partenariat du Kenya au Nigeria

ALARO CITY, Nigeria, 15 février 2021 /PRNewswire/ -- Unity Homes, un développeur de communautés résidentielles inclusives, et Rendeavour, le plus grand constructeur de nouvelles villes d'Afrique, étendent leur partenariat du Kenya au Nigeria avec un complexe de 576 appartements dans la Zone franche de Lekki à Lagos.

S'appuyant sur le succès du projet de Unity Homes à Tatu City (1 100 unités) et de Rendeavour à Nairobi (2 000 hectares), les deux entreprises ont choisi Alaro City à Lagos pour leur projet d'expansion. Alaro City est un partenariat entre Rendeavour et l'État de Lagos

Universal One à Alaro City proposera des appartements modernes et adaptés aux familles, avec des salons ouverts, des balcons et des cuisines contemporaines.

« Nous sommes heureux d'être le pionnier du développement résidentiel dans la zone franche de Lekki », a déclaré John Latham, directeur exécutif de Unity Homes, qui construit un appartement toutes les 18 heures à Tatu City au Kenya.

Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, a déclaré : « Le succès de Unity Homes au Kenya a été tout simplement phénoménal, et nous sommes fiers de développer notre activité avec eux dans toute l'Afrique ».

