Unity Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unity Bancorp hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unity Bancorp ein EPS von 1.41 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.61 Prozent auf 52.4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch