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17.04.2026 06:37:00
Unity Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Unity Bancorp präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1.40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unity Bancorp 1.13 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 48.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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