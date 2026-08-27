Unitronics (1989) (RG) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Unitronics (1989) (RG) hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0.480 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.2 Millionen ILS – das entspricht einem Minus von 1.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.6 Millionen ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch