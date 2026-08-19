Unitree Aktie NET001UNI000
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19.08.2026 08:11:00
Unitree Robotics in China: Börsendebüt mit mehr als 600 Prozent Kursplus
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Unitree
Analysen zu Unitree
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt dürfte wenig bewegt in den Mittwochshandel starten. Der deutsche Leitindex wird derweil etwas schwächer erwartet. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.