Unitil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unitil veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Unitil 0.250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Unitil im vergangenen Quartal 117.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14.04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unitil 102.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch