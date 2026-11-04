Unitil gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Unitil präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Unitil vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.37 Prozent auf 112.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch