Unitika verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unitika hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 58.99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -83.060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Unitika im vergangenen Quartal 24.80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unitika 31.24 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch