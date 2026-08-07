Unitika verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unitika lud am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 70.35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unitika 22.58 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Unitika im vergangenen Quartal 24.11 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unitika 30.91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch