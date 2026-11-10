Uniti Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Uniti Group hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Uniti Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4.92 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 848.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 722.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch