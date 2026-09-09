New Mountain Finance Aktie 13055441 / US6475511001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 13:29:30
UniTek Names Pete Sandore CEO
(RTTNews) - UniTek Global Services on Wednesday appointed Pete Sandore as Chief Executive Officer,
Pete Sandore will take over from Charlie Smith, who is retiring from his executive role.
Smith will remain as an advisor to support the transition.
Sandore will lead UniTek's strategic initiatives and oversee its operational and commercial functions.
Sandore previously served as Chairman of UniTek's Power Infrastructure Services Division.
Derek Hutchins was named President and CEO of the Telecom Infrastructure Services Division, while Steve Sarno was named President and CEO of the Power Infrastructure Services Division.
Cody Gallarda also joined as Chief Financial Officer.
The company is a portfolio company of New Mountain Finance Corp. (NMFC) and its affiliates, and BTG Pactual Strategic Capital.
On Monday, New Mountain Finance Corp closed trading closed trading 1.60% lesser at $7.36 on the Nasdaq.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu New Mountain Finance Corp.
|
02.08.26
|Ausblick: New Mountain Finance präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: New Mountain Finance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: New Mountain Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu New Mountain Finance Corp.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.