Unitedhealth Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unitedhealth Group hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.38 CAD. Im Vorjahresviertel waren 3.57 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 157.77 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 155.84 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch