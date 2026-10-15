Unitedhealth Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Unitedhealth Group äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 207.23 ARS. Im letzten Jahr hatte Unitedhealth Group einen Gewinn von 104.26 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 169’021.88 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150’336.88 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch