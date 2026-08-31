UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 391,29 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'233 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 389,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 393,52 USD. Bisher wurden heute 141'530 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,97 Prozent. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 34,58 Prozent sinken.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 09.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,76 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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