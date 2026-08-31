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31.08.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagnachmittag auf rotem Terrain

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 391,30 USD.

UnitedHealth
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Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 391,30 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'140 Punkten steht. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 390,18 USD. Bei 393,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 58'132 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,58 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,06 USD belaufen. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 111.62 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 09.10.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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