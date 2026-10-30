UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 406,94 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'687 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 406,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 415,00 USD. Bisher wurden heute 267'871 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 37,09 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,00 USD belaufen. Am 13.10.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 USD, nach 2,59 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 112.69 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 20.01.2027 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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