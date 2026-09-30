UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 369,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'135 Punkten steht. Bei 365,72 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 374,05 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 267'479 Aktien.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,03 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 44,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112.03 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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