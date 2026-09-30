UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 367,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 365,72 USD aus. Bei 374,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113'609 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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