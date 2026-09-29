UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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29.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Minus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 374,19 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 374,19 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'281 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 371,33 USD aus. Bei 374,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 197'245 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,37 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,06 USD. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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