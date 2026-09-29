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UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

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29.09.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit Verlusten

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 374,26 USD.

UnitedHealth
310.81 CHF -0.93%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 374,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 373,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,70 USD. Zuletzt wechselten 69'499 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. 23,34 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 31,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,95 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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