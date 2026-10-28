UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 414,04 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'524 Punkten notiert. Die UnitedHealth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 416,18 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 407,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 152'828 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 11,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,17 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,00 USD aus. Am 13.10.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.69 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q4 2026 wird am 20.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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