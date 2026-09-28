UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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28.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend tiefer
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 376,17 USD.
Die UnitedHealth-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 376,17 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'561 Punkten realisiert. Im Tief verlor die UnitedHealth-Aktie bis auf 374,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 231'761 UnitedHealth-Aktien.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 22,72 Prozent zulegen. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,95 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.03 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 13.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,95 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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