UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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28.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 377,52 USD zu.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 377,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'634 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 380,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 376,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 105'468 Stück.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 22,28 Prozent Luft nach oben. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Mit Abgaben von 32,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,95 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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