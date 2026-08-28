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28.08.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Einbussen

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 394,60 USD.

UnitedHealth
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Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,1 Prozent auf 394,60 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'518 Punkten steht. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 392,96 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 396,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 148'937 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. 16,98 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 256,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,12 Prozent.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.03 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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