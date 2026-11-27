Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 351,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'774 Punkten steht. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 353,39 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 350,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 675'079 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,36 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 256,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,02 USD ausgeschüttet werden. UnitedHealth liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 USD, nach 2,59 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.16 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 20.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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