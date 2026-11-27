Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 351,30 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'566 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 353,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 350,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 115'362 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 23,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 27,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,02 USD. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 USD, nach 2,59 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,41 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,61 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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