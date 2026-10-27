UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagabend mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die UnitedHealth-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 410,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'419 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 413,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 408,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 412,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251'644 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,69 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,00 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112.69 Mrd. USD im Vergleich zu 111.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,60 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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