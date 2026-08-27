UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend tiefer

Die UnitedHealth-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 395,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'552 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 393,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 398,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 193'956 UnitedHealth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 14,42 Prozent niedriger. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 54,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,06 USD je Aktie ausschütten. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,76 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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