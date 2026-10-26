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26.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 408,93 USD ab.
Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 408,93 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'329 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 408,41 USD. Bei 419,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 240'807 UnitedHealth-Aktien.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (256,00 USD). Mit Abgaben von 37,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,98 USD aus. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,56 USD gegenüber 3,74 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,97 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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