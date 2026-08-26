UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Mittwochabend an Boden

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 402,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'447 Punkten liegt. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 406,21 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 396,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 280'085 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 12,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Mit einem Kursverlust von 36,40 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 09.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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