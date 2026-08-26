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UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

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26.08.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Nachmittag an Boden

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 404,15 USD.

UnitedHealth
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Um 16:28 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 404,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'457 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die UnitedHealth-Aktie sogar auf 406,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 396,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126'967 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 14,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 36,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,06 USD belaufen. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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