UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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25.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 376,39 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 376,39 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'782 Punkten tendiert. Bei 379,17 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 375,95 USD. Zuletzt wechselten 223'894 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,81 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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