UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gibt am Nachmittag nach

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 371,60 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'500 Punkten notiert. Die UnitedHealth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 371,41 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 375,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'774 UnitedHealth-Aktien.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 24,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 45,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112.03 Mrd. USD – ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2026 auf 19,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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