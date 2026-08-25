UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Minus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 398,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'526 Punkten steht. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 395,62 USD nach. Bei 397,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 165'154 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 15,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Mit Abgaben von 35,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 6,04 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen